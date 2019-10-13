عاجل.. القوات التركية تقصف مخيما يضم عوائل داعش بسوريا

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الأحد 13 أكتوبر 2019
القوات التركية تقصف مخيما يضم عوائل داعش بسوريا
متابعات_الخليج 365
قالت مصادر إعلامية إن قوات تركية قصفت مخيما يضم عائلات داعش في سوريا.
وذكرت المصادر، أن القوات التركية قصفت مخيم عين عيسى الذي يضم عائلات داعش.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول ضحايا القصف التركي في عين عيسى.
يشار إلى أن أجزاء كبيرة من شمال سوريا تديرها قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي عمودها الفقري، وهي أهم شريك للولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على تنظيم (داعش).
وكان الانسحاب الأمريكي من نقاط في شمال سوريا خلال الأسبوع المنصرم قد مهد الطريق للهجوم التركي.
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