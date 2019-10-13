تفاصيل حادث إطلاق نار بمدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية

الأحد 13 أكتوبر 2019

إطلاق نار بمدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية

متابعات_الخليج 365

قتل شخصان وأصيب 3 آخرون، الأحد، في حادث إطلاق نار بمدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مسؤولين في دائرة الإطفاء في شيكاغو قولهم "إن الشرطة ردت على مطلق النار"، دون أن يتضح إذا كانت قد تمكنت من إصابته أم لا.

Advertisements

وأضافت أن "الشرطة ضبطت مشتبها به في موقع إطلاق النار بحي داننج، شمال غرب ولاية شيكاغو".

وذكرت دائرة الإطفاء أن "الضحايا نقلوا إلى المستشفيات المحلية في حالة حرجة".

ولم تقدم سلطات شيكاغو أية تفاصيل بشأن الحادث أو الضحايا.