ننشر مواعيد رحلات الخطوط اليمنية اليوم الأحد

الأحد 13 أكتوبر 2019 طيران اليمنية متابعات_الخليج 365 تسير الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأحد، الموافق 13 اكتوبر 2019م، عدد من الرحلات على النحو التالي :

رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره - سيئون . الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل . (توقيت القاهره) الوصول : 0630 صباحا. رقم الرحله 606. خط الرحله : سيىؤن - القاهره. الاقلاع : 1500 عصرا. الوصول: 1745 مساء. رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره - عدن . Advertisements الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول : 0700 صباحا. رقم الرحله : 532. خط الرحله : عدن- الرياض. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحله 533. خط الرحله : الرياض- عدن. الاقلاع : 1230 ظهرا. (توقيت الرياض) الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله 608. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 1630 مساء. الوصول : 1900 مساء.

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