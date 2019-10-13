الأمم المتحدة: أكثر من 130 ألف نازح جراء عمليات تركيا في الشمال السوري

الأحد 13 أكتوبر 2019

نزوح

متابعات_الخليج 365

أكدت الأمم المتحدة اليوم الأحد، تشرين الأول 13، 2019، أن أكثر من 130 ألف شخص فروا من تل أبيض ورأس العين بعد انطلاق العمليات التركية في الشمال السوري.



وأطلقت تركيا، الأربعاء الماضي، عملية عسكرية في مناطق الشمال السوري الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأدت العمليات التركية إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين في مناطق شمال شرق سوريا.

إلى ذلك، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من استعادة السيطرة على المزيد من المناطق في بلدة رأس العين بالشمال السوري.

وقالت مصادر في "قسد" إن قواتها استعادت عددا من المناطق التي سيطرت عليها القوات السورية الموالية لتركيا يوم أمس السبت.