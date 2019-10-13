شكرا لقرائتكم توغل تركي نحو عين عيسى.. وفرار عائلات من مخيم "داعشي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل العربية الأحد بأن قوات تركية وفصائل موالية لها توغلت باتجاه عين عيسى شمال سوريا. كما أوضح أن معارك تدور قرب مخيم عين عيسى الذي يضم 1000 شخص من عائلات داعش.

بدورها طالبت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان على فيسبوك، مجلس الأمن والتحالف الدولي ضد داعش والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي بالتدخل السريع لمنع حدوث كارثة، بعد اقتراب الهجمة العسكرية التركية من مخيم عين عيسى الذي يضم الآلاف من عائلات داعش.

وقالت إن بعض العائلات من تنظيم داعش قد هربت بالفعل من المخيم بعد قصفه. وأضافت "الكارثة لن تقتصر آثارها على سوريا فقط بل ستدق أبوابكم جميعا عند خروج الأمور عن السيطرة"

كما ذكر المرصد أن نحو 100 من نساء وأطفال مقاتلي داعش فروا من مخيم عين عيسى. ونقل عن مصادر في المخيم قولها إن هناك حالة من الفوضى بداخله.

الاشتباكات تتواصل في أطراف مدينة تل أبيض حتى عين عيسى التابعتان لمحافظة الرقة

من جهته، أعلنت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري على تويتر أن الطيران التركي يستهدف محيط مخيم عين عيسى. وأضافت أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قانت بإخلاء المخيم بريف الرقة بعد استهداف محيطه.

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بلدة سلوك في ريف الرقة

إلى ذلك، أفادت الإخبارية التابعة للنظام السوري بأن القوات التركية احتلت بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي الشرقي، في حين أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن اشتباكات عنيفة تشهدها بلدة سلوك، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى، في هجوم عنيف نفذته منذ ساعات الصباح الأولى، بتمهيد ناري مكثف.

وتمكنت القوات التركية بحسب المرصد من التقدم داخل البلدة والسيطرة على أجزاء واسعة منها، وسط استمرار المحاولات لانتزاع السيطرة على سلوك بشكل كامل.

وطالبت قوات سوريا الديمقراطية السكان بعدم استخدام الطريق الدولي بين الحسكة والرقة مع اقتراب ٢٠ مدرعة تركية

على صعيد متصل تتواصل الاشتباكات بين الطرفين في أطراف مدينة تل أبيض، على محاور علي باجلية وخربة الرز وفريعان وجهجاه عند طريق تل أبيض – عين عيسى، مترافقة مع قصف مكثف وعنيف.

إلى ذلك، أكد المرصد أن الفصائل الموالية لتركيا سيارة إسعاف في محيط منطقة تل أبيض، وجرى فقدان الاتصال مع طاقم السيارة وسط مصير مجهول يلاحقهم.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، كانت استعادة في وقت سابق الأحد، السيطرة على مدينة رأس العين بشكل شبه كامل، بعد هجوم معاكس قتل فيه 17 من الفصائل الموالية لتركيا. وأفاد المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من استعادة غالبية المناطق التي تقدمت إليها القوات التركية والفصائل الموالية لها في مدينة رأس العين بريف الحسكة، السبت، وذلك بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أفضت إلى انسحاب الفصائل من المنطقة الصناعية.