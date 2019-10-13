شكرا لقرائتكم تل أبيض ورأس العين تفرغ من سكانها.. 130 ألف مدني نزحوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الأمم المتحدة الأحد أن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من المناطق الريفية المحيطة بتل أبيض ورأس العين جراء الهجوم الذي أطلقته قوات تركية وفصائل سورية مسلحة موالية لها شمال سوريا.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن تقديراته ووكالات إغاثة أخرى تشير إلى أن ما يصل إلى 400 ألف مدني في منطقة الصراع تلك بسوريا ربما يحتاجون للمساعدة والحماية في الفترة المقبلة.

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وكانت قوات سوريا الديمقراطية، أعلنت السبت أن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا تسبب في مقتل 300 شخص، ونزوح الآلاف من البلدات الحدودية. وأوضحت أن 191 ألف شخص نزحوا بسبب العمليات العسكرية التركية الحالية.

وجاء في بيان للإدارة أنه "بسبب الاستهداف العشوائي من قبل الجيش التركي لمدن وبلدات شمال وشرق سوريا والاستهتار بحياة المدنيين، حدثت موجات نزوح كبيرة جداً تسببت في إفراغ مدن بكاملها من سكانها".

بدوره، أكد برنامج الغذاء العالمي نزوح أكثر من 100 ألف شخص من بلدتي رأس العين وتل أبيض حتى الآن. وذكر البرنامج أنه سيواصل مع شركائه مساعدة السكان في شمال شرق سوريا على الرغم من تدهور الوضع الأمني هناك.