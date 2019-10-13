شكرا لقرائتكم البحرين: عدوان تركيا على سوريا انتهاك لبلد عربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، في مقابلة مع صحيفة "الأيام"، أن "عدوان تركيا على سوريا يشكل انتهاكاً واضحاً لسيادة بلد عربي"، مؤكداً "رفض مملكة البحرين لهذا العدوان"، نقلاً عن وكالة أنباء البحرين.

وشنت تركيا، الأربعاء، الماضي حملة عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

وفي الملف الإيراني، قال إن "الاتفاق النووي الإيراني مات"، وإن "أي اتفاق جديد مع إيران يجب أن يشمل القنبلة الذرية وتطوير الصواريخ وأنشطة إيران التخريبية".

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وأشار إلى أن "انضمام البحرين إلى مبادرة حماية أمن الملاحة في الممرات المائية في الخليج ما هو إلا عمل لضمان الأمن والسلام والاستقرار وحرية الملاحة، وليست خطوة موجهة ضد أحد".

وشدد على أن "أمن واستقرار السعودية مسألة بالنسبة لنا أكثر من حيوية".

وتعليقاً على مهاجمة منشآت نفطية في السعودية، قال رئيس الوزراء البحريني: "إذا كانت إيران تريد أن تبقى على هذا النهج.. حتماً هم من يتحملون نتائجه".