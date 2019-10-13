نقيب اصحاب الافران: لبنان غدا سيكون من دون خبز ووزير الاقتصاد يعيش في دنيا اخرى

أكد نقيب اصحاب الافران كاظم ابراهيم أن "لبنان غدا سيكون من دون خبز ووزير الاقتصاد منصور بطيش يعيش في دنيا اخرى"، مشيرا الى انه "قمت بدراسة منذ 5 سنوات وعلى وزير الاقتصاد الاطلاع عليها".
وفي حديث اذاعي راى ابراهيم ان "لا احد من الدولة يسأل عن الناس ولا عن رغيف الخبز".
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