نقيب اصحاب الافران: لبنان غدا سيكون من دون خبز ووزير الاقتصاد يعيش في دنيا اخرى

أكد نقيب اصحاب الافران ​كاظم ابراهيم​ أن "لبنان غدا سيكون من دون خبز ووزير الاقتصاد منصور بطيش يعيش في دنيا اخرى"، مشيرا الى انه "قمت بدراسة منذ 5 سنوات وعلى وزير الاقتصاد الاطلاع عليها".

وفي حديث اذاعي راى ابراهيم ان "لا احد من الدولة يسأل عن الناس ولا عن رغيف الخبز".