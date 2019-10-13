فرار عدد من عائلات مسلحي داعش من مخيم في رأس العين بعد تعرضه للقصف

أفادت قناة "سكاي نيوز" عن "فرار عدد من عائلات مسلحي "​تنظيم داعش​" من مخيم في ​رأس العين​ بعد تعرضه للقصف".

بدورها أعلنت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا أن "الهجوم التركي قريب من مخيم يضم الآلاف من "عوائل داعش"، مطالبة المجتمع الدولي "بالتدخل مع اقتراب المعارك من عين عيسى حيث آلاف الدواعش.