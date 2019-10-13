سرحان: 13 تشرين ليست الا بداية مخاض طويل وصعب لولادة الدولة

علق وزير العدل القاضي ​ألبرت سرحان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي علىمناسبة ذكرى 13 تشرين، مشيرا الى ان "البعض إعتبرها النهاية وغاب عن بالهم أن الدماء والتضحيات التي قدّمها الجيش اللبناني في ذلك اليوم هي ليست الا بداية مخاض طويل وصعب لولادة الدولة العادلة،الحرة والمستقلة التي ما زلنا نسعى ونضحي من أجلها حتى اليوم".



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