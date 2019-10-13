طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا ودافئا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط يتحول الى حار نسبياً اعتباراً من اليوم، حيث الطقس قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية لشهر تشرين الأول كما تنشط الرياح مساءًخاصة شمال البلاد.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الإثنين: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحياناً. تنخفض نسبة الرطوبة والتي تعود لترتفع اعتباراً من المساء. (نحذر من خطر اندلاع الحرائق) .

الثلاثاء: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية. يتوقع تساقط امطارخفيفة محلية فترة بعد الظهركما يتكون الضباب على المرتفعات مساءً.