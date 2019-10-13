بدء عملية الاقتراع في دائرة اوقاف طرابلس لانتخاب ممثلي المجلس الشرعي الاسلامي

بدأت عملية الإقتراع في دائرة أوقاف طرابلس لانتخاب ممثلي طرابلس والشمال في عضوية المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى وعددهم 7 أعضاء في جلسة ثانية بعد تعذر النصاب القانوني في الجلسة الأولى، وكان أول المقترعين رئيس الحكومة الأٍبق نجيب ميقاتي حيث تشكلت لائحتان غير مكتملتين الأولى لمرشحي تيار العزم والثانية لتيار المستقبل إضافة إلى منفردين.
ولفت ميقاتي الى ان "الديمقراطية تبقى رغم كل الملاحظات حولها، من أفضل وأنسب الأنظمة في العالم. وفي هذا اليوم تجري انتخابات على مستوى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي يمثل الهيئة التشريعية للطائفة السنية على مستوى لبنان، وهي انتخابات صحيحة".
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