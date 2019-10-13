اللقيس:لتطبيق البنود 22 التي تم التوافق عليها في لقاء بعبدا الاقتصادي

دعا وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ الى "ضرورة تطبيق البنود 22 التي تم التوافق عليها، في لقاء بعبدا الاقتصادي،والانتهاء من مناقشة بنود موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية،واستكمال كافة التعيينات، في الادارات العامة والاجهزة الرقابية،ونواب حاكمية مصرف لبنان وتفعيل الهيئات الناظمة لقطاعي الكهرباء والنفط والاتصالات والتمسك بهيئة حقوق الانسان".

وفي كلمة له خلال حفل تكريمي اقيم على شرفه في البقاع، لفت اللقيس الى "اننا ننتمي الى كتلة أعلنت رفضها المطلق لتحميل الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، وموظفي القطاع العام، أية أعباء او ضرائب جديدة على السلع، وخاصة المحروقات، في أي خطة للإصلاح الاقتصادي او في الموازنة العامة المرتقبة"، معتبرا انه "اذا تأخرت الحلول عن الاسبوع المقبل فيما يتعلق بموضوع الموازنة وغيره من المواضيع المالية فاننا نرى ضرورة تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري لجهة دعوة لجنة الطوارئ الاقتصادية".

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