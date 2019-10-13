تنظم مجموعة من قطاع الشباب والطلاب في ​الحزب الشيوعي​، في هذه الأثناء إعتصاما أمام ​جمعية المصارف​ في وسط بيروت، بعنوان "لنكرر مجددا أنه لا إنقاذ للبلد دون تغيير لهذه السلطة، ولا تغيير دون مواجهة، مواجهة من أجل عيش كريم، وطن حر وشعب سعيد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام لمجموعة من قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي أمام جمعية المصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.