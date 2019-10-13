اعتصام لمجموعة من قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي أمام جمعية المصارف

تنظم مجموعة من قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي، في هذه الأثناء إعتصاما أمام جمعية المصارف في وسط بيروت، بعنوان "لنكرر مجددا أنه لا إنقاذ للبلد دون تغيير لهذه السلطة، ولا تغيير دون مواجهة، مواجهة من أجل عيش كريم، وطن حر وشعب سعيد".
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