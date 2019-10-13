حكاية مسكن دونالد ترامب









اسماء السيد - Getty Images

في مثل هذا الوقت عام 1792 تم وضع حجر الأساس للبيت الأبيض الأمريكي ليكون المقر الدائم لرئيس الولايات المتحدة، فما هي حكاية هذا المبنى الذي تصدر منه أهم القرارات في العالم؟

وحسب الموقع الرسمي للبيت الأبيض إن أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية وهو جورج واشنطن هو من اختار موقع البيت الأبيض عام 1791، وفي العام التالي وضع حجر الأساس ليتولى جيمس هوبان وهو مهندس معماري ولد في ايرلندا عملية البناء.

وبعد ثماني سنوات أي في عام 1800 انتقل الرئيس جون آدامز وزوجته أبيغيل إلى البيت الأبيض رغم عدم انتهاء عمليات البناء.

وفي عام 1814 أضرم البريطانيون النار في البيت الأبيض خلال الحرب التي كانت قد اندلعت بين الطرفين منذ عام 1812.

كيف تُحيي أمريكا الذكرى الـ 400 لبدء العبودية فيها؟

تسلسل تاريخي: التنصيب الرئاسي من جورج واشنطن إلى أوباما

ترامب يدافع عن تماثيل الحرب "الجميلة"

حكاية مستوطنة أمريكية في أفريقيا أعلنت الاستقلال قبل 172 عاما

تم تعيين جيمس هابون لإعادة بناء البيت الأبيض وانتقل الرئيس جيمس مونرو إليه عام 1817.

Advertisements

وفي عام 1824 وخلال إدارة مونرو تم بناء الرواق الجنوبي في ما أشرف أندرو جاكسون على إضافة الرواق الشمالي عام 1829.

وفي أواخر القرن التاسع عشر قدمت مقترحات عديدة لتوسيع مقر الرئيس أو بناء مقر جديد له ولكن لم يتم تنفيذ أي منها.

BBC أول رئيس أمريكي وهو جورج واشنطن اختار موقع البيت الأبيض

في عام 1835دخلت المياه والتدفئة المركزية إلى البيت الأبيض في عهد الرئيس أندرو جاكسون، ودخلت الكهرباء عام 1891 في عهد الرئيس بنجامين هاريسون، و دخل الإنترنت في عهد جورج بوش الأب عام 1992.

في عام 1886 أقام الرئيس الأمريكي غروفر كليفلاند حفل زفافه في البيت الأبيض وهو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي أقدم على ذلك.

وفي عام 1902 بدأ الرئيس تيودور روزفلت عملية تجديد شاملة للبيت الأبيض بما فيها نقل مكاتب الرئيس من الدور الثاني إلى المبنى المؤقت الجديد حينئذ (المعروف بالجناح الغربي). قام بتجديدات روزفلت مؤسسة ماكيم وميد ووايت التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.

واتخذ خليفة روزفلت الرئيس وليام هوارد تافت مكتبا بيضاويا داخل جناح المكتب الموسع.

في يومه العالمي: تعرف على دور الشاي في استقلال أمريكا

وبعد خمسين عاما من تجديدات روزفلت ظهرت علامات تصدع في المبنى، فبدأ الرئيس هاري ترومان عملية تجديده والتي أشرف عليها المهندس المعماري لورينزو وينسلو، وقد عادت عائلة ترومان إلى البيت الأبيض عام 1952.

ومنذ رئاسة جون آدامز شهد تاريخ المبنى الكثير من التغيرات فغرفات الدور الأرضي التي شهدت لقاءات الرؤساء الأمريكيين بالعديد من زعماء العالم كانت في الماضي مكانا للعاملين في البيت الأبيض.

معلومات عن البيت الأبيض

والبيت الأبيض ليس مجرد مسكن الرئيس وأسرته وإنما متحف للتاريخ الأمريكي أيضا.

ويحتوي البيت الأبيض على 132 غرفة و35 حماما و6 طوابق للإقامة و412 بابا و147 نافذة و28 ومدخنة و8 سلالم و3 مصاعد.

مطبخ البيت الأبيض يسمح بخدمة أكثر من 140 ضيفا وتقديم وجبات خفيفة لأكثر من ألف شخص.

يحتاج البيت الأبيض إلى 570 غالونا من الطلاء لدهان الجدرام الخارجية.

في أوقات مختلفة من التاريخ عرف البيت الأبيض بقصر الرئيس وبيت الرئيس.

في عام 1901 أطلق الرئيس تيودور روزفلت بشكل رسمي اسم البيت الأبيض عليه.

يزوره آلاف الأشخاص يوميا