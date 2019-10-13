شكرا لقرائتكم خبر عن على عبدالعال بلقاء رئيس المجلس الوطنى الجزائرى: حريصون على تطوير العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان سليمان شنين رئيس المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى، على هامش مشاركته فى اجتماعات الجمعية الـ141 للاتحاد البرلمانى الدولى والمنعقدة فى بلجراد صربيا.

وشدد عبد العال على أن ما تمر به الجزائر يعتبر شأناً داخليا تحترمه مصر، مرحباً بالإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة فى ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الدكتور على عبدالعال على حرص البلدين على تطوير العلاقات الثنائية سواءً السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياحية، وتذليل كافة العقبات بينهما فيما يخص العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، مستعرضاً الرؤية المصرية لأهم التطورات فى المنطقتين العربية والأفريقية، وأهمية تكثيف التنسيق بين البلدين بشأن التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف الدينى فى المنطقة.

Advertisements

ودعا رئيس البرلمان إلى مواصلة تعزيز التعاون الأمنى بين الأجهزة الأمنية المختلفة فى مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، والتنويه إلى اتفاق وجهات النظر بين البلدين إزاء التحديات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، ثمن سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري هذا اللقاء، مشيداً بمستوى التنسيق بين البلدين على كافة الأصعدة خاصة على الصعيد البرلماني في ضوء ما توجهه البلدان من تحديات مشتركة تستدعي ضرورة تبادل الرؤى بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.