شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات أردوغان.. سفاح تركيا يعتقل رئيسة بلدية كردية بسبب انتقاد غزو سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة الزمان التركية المعارضة، أن قوات الأمن التركية ألقت القبض على الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي في لواء الإسكندرون، هوليا أتاش، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة إن عملية الاعتقال جاءت بالتزامن مع استمرار عملية العدوان التركي على شمال سوريا التي أطلقها الرئيس التركي أردوغان، وشملت عملية الاعتقال الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي في لواء الإسكندرون هوليا أتاش، ومسؤولة حزب اشتراكي في مدينة هطاي، بيلجين آيرانجي، والصحفية بورجو أوزكايا.

وأرسلت هوليا أتاش إلى النيابة العامة بعد الاستماع لأقوالها في مديرية أمن بلدة إسكندرون، وصدر في حقها مذكرة اعتقال بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، عملية الاعتقال تسببت في موجة من الانتقادات لحكومة حزب العدالة والتنمية، من قبل تشكيل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في بلدة إسكندرون.

وفي السياق ذاته، قال نوزاد جوزال الرئيس المشارك للحزب: “إن جريمتهم هي الاعتراض على الحرب ونحن نشجب ذلك،الاعتراض على الحرب ليست جريمة.