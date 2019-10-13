شاهد.. موظفو سفارة تركيا بأوكرانيا يعتدون على محتجين ضد العدوان على سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا للانتهاكات والاعتداءات التى يمارسها أردوغان ضد رافضى العدوان التركى على سوريا، قام موظفو سفارة تركيا لدى أوكرانيا بالاعتداء على محتجين ضد عدوان أردوغان على سوريا.
وتداولت صفحات تركية فيديو رصد لحظات الاعتداء على المحتجين، وحمل المحتجون الواقفون أمام مبنى السفارة التركية بكييف، لافتات مكتوب عليها: "التضامن مع شمال سوريا. لتوقفوا الاحتلال التركي"، و«لتوقفوا احتلال شمال سوريا».
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