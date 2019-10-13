شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلمانى: "أردوغان اصبح زعيم عصابة إرهابية ونهايته اقتربت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الاعتداء التركى على سوريا، مؤكدا أن هذا العدوان الارهابى يعد وفق القانون الدولى تعديا سافرا على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية ويمثل تهديدًا خطيرا وغير مسبوق للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

ووصف " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم رجب طيب أردوغان بأنه أصبح زعيم من زعماء العصابات والتنظيمات الإرهابية، خاصة أنه يحاول من خلال هذا العمل الإجرامى الهجوم على القوات الكردية فى شمال شرق سوريا بهدف الإفراج عن عناصر داعش الموجودة فى سجون القوات الكردية وكذلك عمل تغيير ديمغرافي لطبيعة السكان الموجودة على الحدود التركية وهو ما يمثل انتهاكا صريحا لاستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

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وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، إن العدوان التركى ضد سوريا يزيد من معاناة سوريا والسوريين ويعيق الجهود الدولية والإقليمية الراهنة لتحقيق الاستقرار في سوريا وهو ما يهدف له النظام التركي ليستمر في متاجرته باللاجئين السوريين وويلات الشعب السوري مطالبا من المجتمع الدولى باسره خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة اتخاذ خطوات من أجل وقف الاعتداءات التركية على الأراضي السورية ووضع حد لتجاوزات المجنون أردوغان واستفزازاته المستمرة لجيرانه.

كما طالب جميع الدول العربية والإسلامية والأوروبية بسرعة طرد سفراء الإرهابى أردوغان ومقاطعة المنتجات التركية وتوقيع أقصى العقوبات الاقتصادية ضد تركيا، مؤكدا أن نهاية أردوغان اقتربت وستكون على يد الأحرار من الشعب التركى الذى سيقدم بنفسه أردوغان إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب.