شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير قبل مناقشته بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على نسخة من مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، المقدم إلى البرلمان، والمقرر مناقشته غداً فى اجتماع للجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة النائب أسامة هيكل.

ويأتى مشروع القانون فى 16 مادة، حددت الطبيعة القانونية لهيئة المتحف ومقره، ووصفا لهيئة المتحف كمجمع حضارى، وما يتضمنه من مبان وقاعات، وكذلك اختصاصات هيئة المتحف، والأجهزة القائمة على إقرار السياسة العامة لهيئة المتحف وإدرتها وتسيير شؤونها وحددت اختصاصتها.

كما حدد القانون موارد هيئة المتحف وكذا طبيعة موازنته والسنة المالية للمتحف، وأن أموال هيئة المتحف أموال عامة.

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