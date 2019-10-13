بعد الإعدام.. الجنايات تنظر إعادة محاكمة المتهمين بقتل مهندس في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

تنظر محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المتهمين بقتل مهندس بمركز بيلا، رميًا بالرصاص.

وتستمع المحكمة برئاسة المستشار شريف محمد قورة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، ونادر محمد طاهر، وسكرتارية محمد أبوطالب، لمرافعة الدفاع، في أحداث القضية رقم 8827 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة بيلا، والمقيدة برقم 1350 لسنة 2016 كلي كفر الشيخ.

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ووجهت النيابة لكل من "حسني. ع.ح"، وشهرته "السيد سمير"، 37 سنة، و"عبد الله. م.ح"، 33 سنة، مساح مدني، و"السيد. ا. إ"، ومتهم رابع، تهمة قتل سمير أحمد، مهندس، ويقيم بقرية الجرايدة مركز بيلا عمدًا مع سبق الإصرار.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل من يتصادف مروره بمكان تواجدهم، وأعدوا لذلك الغرض سلاحًا ناريًا بندقية آلية، وأخرى خرطوش بحوزة المتهم الأول، وفور إبصارهم للمجنى عليه يستقل سيارته بالطريق العام اعترضوا مساره، وأطلق الأول والثانى صوبه أعيرة نارية من السلاحين الناريين، قاصدين قتله حال تواجد الباقون على مسرح الجريمة، للشد من أزرهما.

يذكر أن محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، قضت في شهر إبريل عام 2017 أي منذ عامين، بإعدام المتهمين الثلاثة.