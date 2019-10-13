"القودة" تنهي خصومة ثأرية بين أبناء العمومة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بالتنسيق مع لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، اليوم الأحد، خصومة ثأرية بين أبناء العمومة، راح ضحيتها موظف، بدائرة مركز شرطة جرجا.

حضر مراسم الصلح العميد عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية، اللواء مساعد مدير أمن سوهاج لقطاع الجنوب، حكماء القرية وشيوخ الأزهر وأعضاء مجلس النواب ولجنة المصالحات وعواقل العائلة والعائلات الأخرى، والمئات من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وقدم المتهم القودة "الكفن" لـ"محمود. أ" 14 عاماً طالب "نجل المتوفى"، وأقسم الطرفين، على أن يكون صلحاً جديًا وناهيًا للنزاع القائم بينهما.

وشهدت قرية بندار الشرقية دائرة مركز جرجا وقوع مشاجرة بين بعض أفراد عائلة "سلطان" نجم عنها مقتل "أحمد .ع" 45 عامًا عامل بالأزهر ينتمي لبيت "ا" واتهم في مقتله "خالد. خ" 40 عامًا مدرس ينتمي لبيت "م" بسبب خلافات مالية بينهما.