فتح مراكز الاقتراع في تونس لحسم السباق الرئاسي بين القروي وقيس

فتحت مراكز الاقتراع فى تونس أبوابها اليوم الأحد، فى جولة الإعادة التى ستحسم انتخابات الرئاسة بين نبيل القروى وقيس سعيد. وتغلب المرشحان على 24 مرشحا آخر فى الجولة الأولى التى جرت فى 15 سبتمبر. وكان من بين المرشحين عدد من الساسة الأقوى نفوذا فى البلاد. المرشحين عدد من الساسة الأقوى نفوذا فى البلاد. وحصل سعيد على 18.4 % من الأصوات في الجولة الأولى بينما حصل القروى على 15.6 %.

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