الاحتلال يقتحم رام الله ويعتقل 15 فلسطينياً من الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الطيرة في مدينة رام الله، فجر اليوم، ووقعت مواجهات مع الشبان قبل أن تنسحب في ساعات الصباح.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات كبيرة داهمت منزل والدة الأسير سامر العرابيد في حي الطيرة والذي تتهمه قوات الاحتلال بالمسؤولة عن عملية عين بونين التي أسفرت عن مقتل مستوطنة قبل شهرين تقريباً كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير أحمد محمد عبد الصمد في عنبتا والذي تم اعتقاله أمس ومصادرة مركبة والده.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت فجراً 15 فلسطينياً في مختلف أنحاء الضفة الغربية بينهم فتاة.
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وكانت قوات الاحتلال أعلنت ليلة السبت عن عملية إطلاق نار تجاه سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة "حفات جلعاد" غرب نابلس دون وقوع إصابات وعلى إثر ذلك أغلقت عدداً من الحواجز غرب مدينة نابلس.
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