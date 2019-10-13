كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تنضم إلى قبرص في المناورات البحرية لمواجهة تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري فرنسا وقبرص مناورات بحرية قبالة قبرص حيث تخوض هذه الدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط نزاعًا متوترًا مع تركيا بشأن التنقيب عن الغاز في البحر.

أعلن المتحدث باسم الجيش الفرنسي الكولونيل فريدريك باربي يوم السبت ان فرقاطتين فرنسيتين متجهتين الى سوريا يعتزمان المشاركة في مناورات "روتينية" في المياه القبرصية نهاية هذا الاسبوع.

وصلت سفينة واحدة يوم الخميس ومن المقرر أن تصل الاخري يوم الأحد. وقال بربري إن فرنسا، وهي جزء من التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة، تحتفظ بوجود بحري قبالة ساحل سوريا لأغراض المراقبة والتنسيق.



وتأتي هذه المناورات في الوقت الذي تستعد فيه سفينة الحفر التركية، التي ترافقها سفن حربية، لبدء الحفر داخل المياه حيث حصلت قبرص على ترخيص لشركة الطاقة الفرنسية توتال والشريك الإيطالي إيني لاستكشاف الغاز. وتأتي هذه المناورات في الوقت الذي تستعد فيه سفينة الحفر التركية، التي ترافقها سفن حربية، لبدء الحفر داخل المياه حيث حصلت قبرص على ترخيص لشركة الطاقة الفرنسية توتال والشريك الإيطالي إيني لاستكشاف الغاز. بدأت سفينة حفر تركية أخرى مرافقة للسفن الحربية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في يونيو. أدان الاتحاد الأوروبي ودول أخرى عملية البحث عن الغاز في تركيا داخل المياه القبرصية ووصفتها بأنها غير قانونية. وأوضح وزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي يوم السبت أن التدريبات المشتركة ستمكن قبرص من "تحمل مسؤولياتها في مياهها السيادية". أصرت تركيا، التي لا تعترف بدولة قبرص، على أنها تعمل لحماية مصالحها الاقتصادية ومصالح القبارصة الأتراك الانفصاليين في شمال الجزيرة المقسمة عرقيًا. تدعي أن 44 ٪ من المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص تقع داخل الجرف القاري في تركيا. قال وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليدس إن المناورات تبعث برسالة عن "ممارسة حقوقها داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة" حيث تسعى الحكومة لمواجهة تصرفات تركيا من خلال الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية. تم ترخيص إيني وتوتال سويًا لإجراء أعمال الحفر الاستكشافية في سبع من كتل قبرص الـ 13 التي تشكل منطقتها الاقتصادية الخالصة. قالت إيني إنها تتوقع أن يبدأ العمل في النصف الأول من العام المقبل.

أوضح وزير الخارجية اليوناني إن كبار الدبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيقررون الأسبوع المقبل كيفية الرد على محاولة تركيا التنقيب عن الغاز في المياه، حيث رخصت قبرص لشركات الطاقة الأوروبية بإجراء بحث عن المحروقات. Advertisements قال نيكوس ديندياس يوم الاثنين بعد محادثاته مع نظيره القبرصي إن تصرفات تركيا تنتهك القانون الدولي وليست من بلد أوروبي حديث قائم على حكم القانون. لقد فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل بعض العقوبات على تركيا بسبب نشاط الحفر المبكر في المياه التي تتمتع فيها قبرص بحقوق اقتصادية حصرية. وصفت قبرص محاولة الحفر الأخيرة في تركيا بأنها "تصعيد حاد". لا تعترف تركيا بقبرص كدولة وتقول إنها تدافع عن مصالحها تجاه احتياطيات المنطقة من الهيدروكربونات وكذلك مصالح القبارصة الأتراك الانفصاليين.