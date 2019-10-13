كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة عدن تتسلم مسلتزمات إلكترونية من الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية "الغد المشرق"، بأن كلية التربية بجامعة عدن، تسلمت أمس السبت، عدداً من أجهزة الحاسوب والطابعات والمسلتزمات الإلكترونية وأدوات ربط الشبكة.

وقُدمت الأجهزة من دولة الإمارات العربية المتحدة بإشراف من الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك للإسهام في تحسين العملية التعليمية لمختبرات الكلية بعد نهبها عام 2015 خلال الحرب التي أشعلتها المليشيا الانقلابية.

وعبر عدداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة عدن عن فرحتهم بالدعم الذى وصل إليهم بعد سنوات الحرب الأليمة، لافتين إلى أن دولة الإمارات تعمل جنباً إلى جنب مع أبناء الشعب اليمني.

وقالت وكالة وام الإماراتية، إن هيئة الهلال الأحمر، الذراع الإنساني لدولة الإمارات، أطلقت مبادرة إنسانية جديدة تستهدف كفالة 10 آلاف يتيم في 25 دولة حول العالم تحت شعار" كونوا أهلاً لهم" .

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وستنفذ المبادرة من خلال منصات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة بالتعاون مع شركة "اتصالات" إلى جانب تسويق المبادرة لمدة ثلاث أيام في المراكز التجارية في الدولة حيث تتواجد فرق الهيئة والمتطوعون ابتداء من بعد غد الخميس وحتى السبت المقبل في عدد من المراكز في أبوظبي تشمل "ياس مول و أبو ظبي مول و مارينا مول و دلما مول و بوابة الشرق" وفي دبي، "دبي مول" و "إمارات مول" وفي العين "بوادي مول و جيمي مول".

وذكرت وكالة وام الإماراتية، أن المتطوعون سيقومون بالتواصل المباشر مع زبائن وزوار المراكز التجارية وتعريفهم بالمبادرة وأهميتها ومكانتها ودورها في العمل الخيري والإنساني بما يسهم في جذب المزيد من كفلاء الأيتام كما تقوم فرق الهيئة بدءاً من الأسبوع المقبل بزيارات ميدانية إلى الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية في أبو ظبي .

وأوضحت أن اللقاء تتضمن بالمسؤولين وشرح أهداف المبادرة والتعريف بها واستقطاب المزيد من المساهمين والمتبرعين وفاعلي الخير وتطرح الفرق على تلك الجهات فكرة تخصيص "مكان" في مدخل المؤسسات لمصلحة الهلال الأحمر، كما تم التنسيق مع البنوك، بخصوص المبادرة، كمصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك العربي المتحد، حيث سيقوم البنك بإرسال رسائل نصية قصيرة لزبائنه بخصوص التعريف بالمبادرة.



