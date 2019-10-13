المشتركة تطلب عقد جلسة طارئة للكنيست لبحث العنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالبت كتلة القائمة المشتركة بعقد جلسة طارئة للكنيست، وذلك في ظل موجة العنف المستشرية في المجتمع العربي وجرائم القتل المتتالية.

كما شاركت كتل "كاحول لافان" و"العمل" و"ميرتس" في هذا الطلب.

وقالت القائمة المشتركة في بيان أصدرته، أمس السبت، إن "رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هو المسؤول الأول بصفته رئيسا للحكومة، إلى جانب وزير الأمن الداخلي، عن انعدام الأمن الشخصي وانتشار السلاح في البلدات العربية واستفحال العنف في المجتمع العربي دون رادع، وعليهم تحمل مسؤولية ذلك".

74 قتيلا عربيا بالبلاد منذ مطلع العام

وفي هذا السياق، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 74 شخصا، بينهم 11 امرأة، منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

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ويُستدل من المعطيات المتوفرة أن ارتفاعا بنسبة 68% طرأ على عدد ضحايا جرائم القتل مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، إلى جانب مئات الإصابات في جرائم إطلاق نار وطعن ودهس وغيرها.

احتجاج شعبي متواصل

يأتي ذلك في ظل الحراك الشعبي الرافض لمظاهر العنف والجريمة، والاحتجاج المتواصل في مختلف البلدات العربية، على تواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع عصابات الإجرام، فيما يتواصل تواطؤ الشرطة وتقاعسها عن مواجهة الجريمة المنظمة وجمع السلاح.

وشهدت البلدات العربية البلاد، مؤخرا، سلسلة فعاليات ونشاطات احتجاجية ضد العنف والجريمة وإضرابا عاما ليوم واحد شمل جميع المؤسسات العامة والسلطات المحلية والمدارس ورياض الأطفال والمرافق التجارية والورش الصناعية وغيرها، وقافلة سيارات إلى القدس وإغلاق شوارع ومظاهرات ووقفات احتجاجية ضمن سلسلة الفعاليات المقررة في مواجهة جرائم القتل وتقصير الشرطة وتلبية لقرارات لجنة المتابعة العليا.