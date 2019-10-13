الحكومة الفلسطينية: نسعى لإحلال البضائع العربية محل المنتجات الإسرائيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله، إبراهيم ملحم، رفض الحكومة التهديدات الإسرائيلية بوقف إدخال المُنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، واعتبرها استمرارا لسياسة الضم والاستيطان والتهويد التي يعتنقها قادة اليمين الإسرائيلي.

وأكدت حكومة، محمد اشتية في بيان، مساء السبت، تمسكها بحقها في تنويع مصادر استيرادها، وفق ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي، وأنها ستواصل سعيها لإحلال البضائع والمنتجات العربية محل المنتجات الإسرائيلية، مثلما تؤكد استمرارها في شراء الخدمة الطبية من المستشفيات العربية في مصر والأردن بديلا عن تلك المقدمة من المستشفيات الإسرائيلية.

ووفقا للبيان، فقد تابعت الحكومة الفلسطينية التهديدات الإسرائيلية بـ"العواقب الوخيمة" التي ستترتب على قرارها وقف استيراد العجول من السوق الإسرائيلية، وذلك بالتلويح بوقف إدخال المُنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، رداً على تلك الخطوة التي تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للانفكاك التدريجي عن الاحتلال.

وتابعت الحكومة مظاهرة الشاحنات التي نظمها مربو العجول والمواشي في إسرائيل، يوم الجمعة، مطالبين بالضغط على الحكومة الفلسطينية للتراجع عن قرارها نظرا لما ترتب على تلك الخطوة من خسائر اقتصادية فادحة أصابت هذا القطاع الحيوي في إسرائيل. مثلما تابعت الحكومة قبل ذلك احتجاج إدارة مستشفى هداسا على قرارها وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية.