دراسة: النوم أكثر من 9 ساعات يعرضك لنوبة قلبية!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة أميركية حديثة أنّ النّوم بمعدّل يزيد على تسع ساعات يوميًّا، أو يقلّ عن ستّ ساعات له مضاعفات خطيرة، ويرفع احتمال تعرّض الإنسان لنوبة قلبية.

وأكّدت الدّراسة الّتي نشرت في العدد الأخير من مجلّة "الكلية الأميركية لأمراض القلب"، أنّ للنّوم فوائد عديدة، أبرزها مساهمته في تعزيز وظائف الدماغ والوقاية من الاكتئاب وتحسن مناعة الجسم، بالإضافة إلى المحافظة على الوزن والوقاية من الأمراض.

ولكن في المقابل، شدّدت الدّراسة على أنّ النوم لساعات طويلة ليس مفيدًا للصّحّة كما كان يعتقد سابقا، ووجد الباحثون صلة بين مقدار النوم "الخاطئ" وبين زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 34 بالمئة.

واعتمدت الدّراسة على متابعة بيانات حوالي 461 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، ولم يصابوا بنوبة قلبية من قبل بنوبة قلبية. بحيث تابع الباحثون بالتحليل والتقييم معلوماتهم الوراثية وعادات نومهم والسجلات الطبية على مدى 7 سنوات.

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ووجد الباحثون في الدّراسة أنّ المشاركين الذين كانوا ينامون خلال فترة التجربة أقل من ست ساعات في الليلة، معرّضون أكثر بنسبة 20% للإصابة بنوبة قلبية.

في المقابل، كان المشاركون الذين ينامون أكثر من تسع ساعات في الليلة، معرضين بنسبة أكبر لمخاطر الإصابة بالنوبة القلبية، إذ بلغت 34%.

ووجدت الدراسة أن النوم بين ست ساعات وتسع ساعات يقلل من خطر النوبات المميتة لدى من لديهم قابلية وراثية أعلى للنوبات القلبية، فقد بنسبة تصل إلى 18%.