حيفا: إصابة باحث جراء انفجار في مختبر بالتخنيون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب باحث، اليوم، الأحد، جرّاء انفجار وقع داخل مختبر في معهد العلوم التطبيقيّة – التخنيون، بحيفا.
وبحسب ما ذكرت مصادر طبيّة، فإن الباحث يبلغ من العمر 60 عامًا، ووصفت جراحه بالخطيرة.
ووفقًا للمعلومات الأوليّة، فإن المختبر الذي وقع فيه الانفجار، هو مختبر للضغط المرتفع.
وتظهر الصور دمارًا في المبنى الذي وقع فيه الانفجار، ورجّح طلاب أنه مبنى كلية هندسة المواد.
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