ظهر عدد من وزراء خارجية الدول العربية المشاركين في الجلسة الطارئة التي عقدت أمس السبت في القاهرة، وهم يتناولون المعجنات في كواليس الجامعة، ويناقشون جدول أعمال الجلسة. Advertisements ويظهر في الصورة وزراء خارجية العراق محمد علي الحكيم، والأردن أيمن الصفدي، والكويت صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الدولة لشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. طاولة 'شهية' تجمع وزراء الخارجية العرب في الكواليس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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