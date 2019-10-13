تحقيق الشامية تصدر أمرا بالقبض على عضو مجلس الديوانية لاعتدائه على المتظاهرين

أصدرت محكمة تحقيق الشامية، الاحد، امراً بإلقاء القبض على عضو مجلس محافظة الديوانية حسين جاهد بديري، لاعتدائه على متظاهرين.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، إن "المحكمة أصدرت مذكرة قبض على عضو مجلس المحافظة حسين جاهد بديري بعد قيامه بالاعتداء هو وأفراد حمايته على المتظاهرين في المحافظة".

وأضاف إن "أمر إلقاء القبض صدر وفقا لأحكام المادة 332/ من قانون العقوبات العراقي".

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وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة طالبت بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل ادت الى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية، فيما أعلن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس السبت، تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوصول إلى نتائج "موضوعية وأكيدة" بخصوص ما وقع في ساحات التظاهر.

يذكر أن المرجعية الدينية العليا طالبت، الجمعة الماضية، بـ"قوة" الحكومة والقضاء بإجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية عن كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم، محددة مهلة لذلك بأسبوعين.