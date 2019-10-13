اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاحد، جهاز فحص الحقائب (السونار) يعمل بصورة جيدة في مطار النجف، فيما دعت وسائل الإعلام الى استقصاء المعلومة الدقيقة من مصادرها المختصة.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "كوادرها العاملة في مطار النجف تعمل على جهاز فحص الحقائب وتديره بمهنية وعلى مدار الساعة"، مبينة ان "الجهاز لم يتعرض لأي عطل".
و طالبت الهيئة بـ"عدم توجيه الاتهامات والتقصير دون الأحاطة بحيثيات الموضوع"، داعيا وسائل الإعلام الى "استقصاء المعلومة الدقيقة من مصادرها المختصة لأيصالها للجمهور دون المساس بجهات لاعلاقة لها بالمشكلة المطروحة".
وكان رئيس هيأة استثمار محافظة النجف قد أشار في وقت سابق من امس السبت، إلى "قيامه بتوجيه سؤال إلى الجهات المعنية في مطار النجف عن سبب عدم وجود جهاز فحص المخدرات"، مبيناً أن "الإجابة كانت غريبة.. اذ تم سحب الجهاز لغرض الصيانة من قبل هيئة المنافذ في بغداد".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك: جهاز فحص الحقائب (السونار) يعمل بصورة جيدة في مطار النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.