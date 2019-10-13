البولنديون يصوتون في الانتخابات التشريعية وتوقعات بتقدم اليمين

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأحد 2019/10/13 11:07 ص بتوقيت أبوظبي
جانب من الدعاية الانتخابية في بولندا - رويترز
يدلي البولنديون بأصواتهم، الأحد، في انتخابات تشريعية يرجح فوز اليمين الحاكم فيها بفضل برنامجهم الاجتماعي الحائز على قبول شعبي، بدون أن يحتفظوا بأغلبيتهم المطلقة ما يمنح المعارضة فرصة صغيرة إذا توحدت.
ويجري الاقتراع من الساعة 5 بتوقيت جرينتش حتى الساعة 19,00 ت.ج في الانتخابات التي من المرتقب أن تعلن نتائجها الرسمية الأولية الإثنين.
وسعى حزب القانون والعدالة القومي البولندي المحافظ الذي يحكم البلاد منذ 2015 ويقوده ياروسلاف كاتشينسكي إلى تعبئة الطبقات الفقيرة في المناطق الريفية بدفاعه عن القيم العائلية.
ووعد الحزب المحافظ خصوصا بتقديم مساعدات اجتماعية جديدة وخفض الضرائب وزيادة الحد الأدنى للأجور.
وفي السياسة الخارجية، يعد كاتشينسكي مع المجري فيكتور أوربان من القادة الشعبويين الأوروبيين الذين يدعون إلى أوروبا أممية ويرفضون تطورها باتجاه الفيدرالية الذي تدعو إليه باريس وبرلين.
في مواجهة المحافظين، تعتمد المعارضة الوسطية في "التحالف المدني" على سكان المدن الكبرى المستائين من إصلاحات حزب القانون والعدالة، بما في ذلك في النظام القضائي ومن تحول وسائل الإعلام العامة إلى أداة للدعاية الإعلامية الحكومية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبين أصغر هما؛ "الفلاحين" و"اليمين القومي"، يمكن أن يتجاوزا عتبة الـ5% من الأصوات المحددة لدخول البرلمان.
وأفادت استطلاعات للرأي نشرت نتائجهما الجمعة بأن حزب القانون والعدالة قد لا يتمكن من الاحتفاظ بالأغلبية الساحقة؛ إذ إنه سيحصل على ما بين 40 و41,7% من الأصوات، مقابل ما بين 41,4 و45% من الأصوات لمجمل الأحزاب الثلاثة الأخرى.
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