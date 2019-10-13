بدء التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية

فتحت مراكز الاقتراع في تونس، عند الثامنة من صباح الأحد، أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي في هذا الدور، بعد تصدرهما النتائج في الجولة الأولى 15 سبتمبر/أيلول، والذي تنافس فيه 26 مرشحاً.

وكانت مراكز الاقتراع في الخارج قد فتحت أبوابها، الجمعة، لتتواصل عملية الاقتراع حتى اليوم، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بداية الأسبوع المقبل.

تجاذبات سياسية

وسبق هذا الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، جدلا كبيرا، خصوصا قبل إطلاق سراح المرشح نبيل القروي إذ وجهت أصابع الاتهام لحركة النهضة من قبل حزبه بالضلوع في عملية إيقافه.

كما يرى عدد من المراقبين للمشهد التونسي أن المنظمات الوطنية والدولية تحركت باتجاه إطلاق سراحه خشية الإضرار بمصداقية هذا الاستحقاق في ظل وجود مرشح محبوس.

ومثل إطلاق سراح القروي نقطة بداية لجدل آخر بشأن إمكانية إبرام صفقة بينه وحركة النهضة حول التحالف بعد هذا الدور لا سيما وأن حزبه – قلب تونس – احتل المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية.





إلا أن "القروي" نفى خلال تصريحات إعلامية هذه الاتهامات، مؤكدا استقلالية القضاء التونسي، وأن عملية سجنه يوم 23 أغسطس/آب كانت "مكيدة" إخوانية نفذتها حكومة يوسف الشاهد.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه حركة "مشروع تونس" والحزب الدستوري الحر عن دعمها للمرشح نبيل القروي، يؤيد الإخوان وحركة الشعب القومية التي يقودها زهير المغزاوي والتيار الديمقراطي بقيادة محمد عبو "قيس سعيد".

إلى ذلك اختارت أحزاب أخرى على غرار تحيا تونس بزعامة رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد الحيادية خلال هذا الدور وعدم الاصطفاف وراء أي من المرشحين.

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مناظرة تلفزيونية

وحمل آخر يوم من فترة الحملة الانتخابية معه مناظرة تلفزيونية جمعت القروي بقيس بثها التلفزيون الرسمي التونسي، ودامت لأكثر من ساعتين و25 دقيقة.

وإن لم يبد عدد من التونسيين رضاهم عن هذه المناظرة وعلى المرشحين، إلا أن شق آخر ذهب إلى أنه حدد خياره من قبل.

ويقول أستاذ الاتصال السياسي في الجامعة التونسية برهان بالطيب، في تصريحات للعين الإخبارية، إن المناظرة تمت في ظروف متسرعة ولم يقع الإعداد لها بالشكل الكافي، موضحا أن كلا المترشحين لم يتطرقا إلى برنامجهما، خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي وتوجهات خارجية.

ويحصر الدستور التونسي صلاحيات رئيس الجمهورية في 3 محاور، وهي العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي.

وأضاف: "لقد تهرب المرشحين من تقديم إجابة واضحة خلال هذه المناظرة عن مسألة ما بات يعرف بـ(الجهاز السري) لحركة النهضة الإخوانية، وهو ما رأى فيه متابعون تفادي معاداة لها".

حكومة قد لا تبصر النور

وبينما يحسم التونسيون أمر الرئاسة اليوم فإن أمر رئاسة الوزراء والحكومة سيبقى رهين مفاوضات طويلة وشاقة نظرا لعدم وجود حزب سياسي قادر على قيادة البلاد بمفرده.

ومن المرتقب أن تخوض حركة النهضة ماراثون من المفاوضات مع ممثلي بقية الأحزاب للتمكن من جمع الـ 109 نائبين القادرين على التصويت لفائدة الحكومة، خاصة في ظل رفض أكثر من مكون سياسي الدخول معها في تحالف0.

لكن يبدو أن الحركة ستواجه عقبات كثيرة في طريق تشكيل حكومتها في ظل رفض كل من الحزب الدستوري الحر الذي حل خامسا في التشريعية بـ 17 مقعدا وحركة تحيا تونس بـ 14 مقعدا وحزب قلب تونس التحالف مع الحركة.





وتخشى دوائر سياسية أن تسقط تونس في فخ الفراغ السياسي والمرور لانتخابات تشريعية مبكرة إذ أكد التيار القومي الذي يدخل البرلمان الجديد بـ 22 مقعدا، استعداده للتحالف مع النهضة لكن شريطة منحه حقائب وزارية مهمة على غرار وزارة العدل والداخلية وغيرها.

وتقابل هذه المؤشرات إعلان ائتلاف الكرامة الذي حاز على 21 مقعدا نيته التحالف مع حركة النهضة وهو ما قد يمثل تحد لها، حيث تبحث عن وجه مدني لمغالطة الرأي العام، بينما يواجه هذا الائتلاف اتهامات بأنه يضم عناصر يمينية متطرفة.