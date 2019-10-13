العثور على ثعبان داخل جهاز الغسيل الكلوي بمستشفى أرمنت بالأقصر.. والمسئولين" متعودين على كده"

أحمد أبوعقيل

واقعة جديدة تضاف إلى مسلسل الإهمال بوزارة الصحة حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة تظهر ثعبان داخل جهاز الغيسل الكلوي بمستشفى أرمنت المركزي بمحافظة الأقصر،

ونشر أحد المواطنين الصورة قائلا:" في مستشفى أرمنت المركزي بالأقصر واحدة من المستشفيات اللي اتصرف عليها ملايين لتجديدها، المرضى مسكوا تعبان على جهاز الغسيل الكلوي اللي هي واحدة من المفترض ان تكون أكتر غرفة معقمة".

وأضاف في حديثه:" بنكلم واحد من المسؤولين عن إدارة المستشفيات بالمحافظة كان رده "عادي هما متعودين على كدا".