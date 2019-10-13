أحمد أبوعقيل
واقعة جديدة تضاف إلى مسلسل الإهمال بوزارة الصحة حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة تظهر ثعبان داخل جهاز الغيسل الكلوي بمستشفى أرمنت المركزي بمحافظة الأقصر،
ونشر أحد المواطنين الصورة قائلا:" في مستشفى أرمنت المركزي بالأقصر واحدة من المستشفيات اللي اتصرف عليها ملايين لتجديدها، المرضى مسكوا تعبان على جهاز الغسيل الكلوي اللي هي واحدة من المفترض ان تكون أكتر غرفة معقمة".
وأضاف في حديثه:" بنكلم واحد من المسؤولين عن إدارة المستشفيات بالمحافظة كان رده "عادي هما متعودين على كدا".
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على ثعبان داخل جهاز الغسيل الكلوي بمستشفى أرمنت بالأقصر.. والمسئولين" متعودين على كده" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.