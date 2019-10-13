اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "لا معنى لجامعة عربية أو عروبة دون ​سوريا​ لذا نحيي موقف وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وكل المواقف العربية الداعية لعودة الجامعة إلى سوريا مع عدم إحترامنا لموقف الدويلة القطرية العظمى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: لا معنى لجامعة عربية او عروبة دون سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.