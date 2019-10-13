جبق غادر الى إيران للمشاركة في اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية

توجه وزير الصحة العامة ​جميل جبق​ على رأس وفد من وزارة الصحة إلى طهران للمشاركة في الدورة السادسة والستين للجنة الإقليمية ل​منظمة الصحة العالمية​ لشرق المتوسط التي تنعقد في العاصمة ال​إيران​ية ابتداء من يوم غد الإثنين حتى السابع عشر من اشلهر، بحضور عدد من وزراء الصحة وممثلي اثنين وعشرين بلدًا في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمنظمات الشريكة ومنظمات المجتمع المدني.

وتبحث الدورة الحالية في مواضيع متصلة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال الإعتماد على الرعاية الصحية الأولية والتنسيق اللصيق مع المستشفيات في هذا السياق، إضافة إلى البحث في دور المستشفيات في كلا القطاعين العام والخاص والتأكد من أن كلا منها يؤدي مهمته بكفاءة وفعالية؛ كما سيناقش المجتمعون كيفية التصدي للطوارئ الصحية وتعزيز القوى العاملة التمريضية في مواجهة تراجع عدد الممرضات والممرضين في دول الإقليم، والوقاية من وفيات الأطفال والمراهقين وإيلاء الصحة النفسية ما تستحقه من اهتمام.

وتحتل هذه المواضيع أولوية في البرامج التي تنفذها وزارة الصحة العامة ولا سيما ما يتعلق بتعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية والذي تعتبره الوزارة أمرًا حيويًا للقطاع الصحي اللبناني حيث تمضي قدمًا في جعل هذه المراكز المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية مراكز استقطاب أساسي للمواطنين والمرضى يخفف عن كاهل المستشفيات ويقلص من عبء الفاتورة الصحية، إضافة إلى اهتمام الوزارة بتأهيل المستشفيات في لبنان وهو موضوع أساسي مطروح على دورة اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية.

وستشكل مشاركة جبق على رأس وفد من وزارة الصحة العامة مناسبة لعقد لقاءات مع كبار مسؤولي منظمة الصحة العالمية ورؤساء الوفود المشاركين والبحث في تعزيز التعاون الثنائي بما فيه مصلحة القطاع الصحي في لبنان.