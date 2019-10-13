جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيد موقفه المتمسك بانسحاب قوات بلاده من سوريا، مشيرا إلى أنه "ليس من واجب الجنود الأميركيين تأمين الحدود بين سوريا وتركيا".
وخلال كلمة ألقاها في فعالية للناشطين المسيحيين في واشنطن، قال: "لتكن لهم حدودهم الخاصة بهم، لا أعتقد أن على جنودنا التواجد هناك خلال الـ50 سنة المقبلة لحماية الحدود بين تركيا وسوريا، في الوقت الذي لا نستطيع فيه حماية حدودنا الخاصة"، لافتا الى أنه "توجد الآن هناك منطقة عمقها 30 كيلومترا على طول الحدود التركية".
وأكد "أننا لقد انتصرنا على "داعش" وأكملنا عملنا وعلينا العودة إلى بلادنا. كان متوقعا أن نبقى في سوريا 30 يوما، في حين طال وجودنا هناك لـ10 أعوام. هذه الحروب لا تنتهي أبدا، وعلينا إعادة جنودنا إلى أرض الوطن من حروب لا نهاية لها".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: ليس من واجب الجنود الأميركيين تأمين الحدود بين سوريا وتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.