ترامب: ليس من واجب الجنود الأميركيين تأمين الحدود بين سوريا وتركيا

جدد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تأكيد موقفه المتمسك بانسحاب قوات بلاده من ​سوريا​، مشيرا إلى أنه "ليس من واجب الجنود الأميركيين تأمين الحدود بين سوريا و​تركيا​".

وخلال كلمة ألقاها في فعالية للناشطين المسيحيين في واشنطن، قال: "لتكن لهم حدودهم الخاصة بهم، لا أعتقد أن على جنودنا التواجد هناك خلال الـ50 سنة المقبلة لحماية الحدود بين تركيا وسوريا، في الوقت الذي لا نستطيع فيه حماية حدودنا الخاصة"، لافتا الى أنه "توجد الآن هناك منطقة عمقها 30 كيلومترا على طول الحدود التركية".

وأكد "أننا لقد انتصرنا على "داعش" وأكملنا عملنا وعلينا العودة إلى بلادنا. كان متوقعا أن نبقى في سوريا 30 يوما، في حين طال وجودنا هناك لـ10 أعوام. هذه الحروب لا تنتهي أبدا، وعلينا إعادة جنودنا إلى أرض الوطن من حروب لا نهاية لها".