شهيب: أحدهم من باب الممالقة نطق بعودة النظام السوري

اشار وزير التربية ​أكرم شهيب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى ان "أحدهم من باب المزايدة أدان الهجوم التركي، ومن باب الممالقة نطق بعودة النظام السوري"، مضيفا:"هزُلت".

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