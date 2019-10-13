المرصد السوري: "قسد" تستعيد السيطرة على رأس العين بشكل شبه كامل

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن "قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من استعادة غالبية المناطق التي تقدمت إليها القوات التركية والفصائل الموالية لها في مدينة رأس العين بريف الحسكة، وذلك بعد اشتباكات عنيفة بين الجانبين، أفضت إلى انسحاب الفصائل من المنطقة الصناعية"، موضحا أن "الاشتباكات تتركز الآن في منطقة معبر رأس العين، بالإضافة لمحور تل حلب، وسط قصف مكثف وعنيف بشكل متبادل".
ووثق المرصد مقتل أكثر من 17 من الفصائل الموالية لتركيا خلال الهجوم المعاكس لـ"قسد" في رأس العين، كما أفاد بقتل 4 عناصر من قسد في الاشتباكات ذاتها.
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