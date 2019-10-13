دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بوتين: علاقتنا مع بوتين: علاقتنا مع السعودية تطورت مؤخرًا بشكل كبير

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات الروسية – السعودية، تطورت في السنوات الأخيرة بشكل كبير.

ودعا بوتين جميع القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير شرعي، إلى مغادرتها، مؤكدًا ضرورة استعادة وحدة الأراضي السورية.

جاء ذلك في لقاء لبوتين مع «سكاي نيوز»، ووسائل إعلام عربية أخرى، قبيل زيارة يقوم بها للسعودية والإمارات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، مؤكدًا ضرورة تحرير الأراضي السورية من الوجود الأجنبي العسكري، قائلًا: يجب على كل من هم موجودين في أراضي أي دولة بشكل غير مشروع، وفي هذه الحالة الجمهورية العربية السورية، مغادرة هذه المنطقة.

وأضاف: هذا ينطبق بشكل عام على جميع الدول، إذا كانت القيادة المستقبلية، أي القيادة الشرعية لسوريا، ستقول إنها لم تعد بحاجة لوجود القوات المسلحة الروسية، فهذا ينطبق بالطبع على روسيا الاتحادية أيضًا، مضيفًا: إلى أنه ناقش هذه المسألة مع «زملائه»، قائلًا: أناقش اليوم هذه المسألة بصراحة تامة مع جميع شركائنا مع الإيرانيين والأتراك.. وقد تحدثنا مرارًا وتكرارًا عن ذلك مع شركائنا الأمريكيين.. تحدثت بصراحة مع زملائي.. يجب تحرير أراضي سوريا من الوجود العسكري الأجنبي، ويجب استعادة وحدة الأراضي العربية السورية بالكامل.

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وفيما يتعلق بالأزمات القائمة مع إيران في المنطقة، اعتبر بوتين أنه لا بد من إجراء حوار مع إيران لحل الأزمات في المنطقة، متابعًا: أتصور أن بإمكاني أن أشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، في مخاوفهما وقلقهما، أما بالنسبة لروسيا فسنبذل قصارى جهدنا لتهيئة الظروف اللازمة لمثل هذه الديناميكية الإيجابية، وأظن أن لدى روسيا علاقات جيدة مع إيران، وعلاقات جيدة كذلك مع أصدقائنا العرب.

وعلّق الرئيس الروسي على الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في المنطقة، ومساهمتها في حل الأزمات وتعزيز الاستقرار، قائلاً: الإمارات طبعًا تسهم بدور مهم في حل أزمات المنطقة، وتلعب دون أي مبالغة دورًا يعزز الاستقرار.. لن أكشف سرًا كبيرًا إذا قلت إننا على اتصال دائم مع قيادة الإمارات، بل ونشأت لدينا تقاليد وممارسات معينة، فلدينا إمكانية ضبط ساعات نشاطنا على توقيت واحد في اتجاهات وقضايا مختلفة، ونقوم بذلك، كما أرى ما فيه فائدة كبيرة ليس لكلا الطرفين فحسب، بل للمنطقة بأسرها.

وعلى صعيد العلاقات التي تجمع روسيا بالمملكة العربية السعودية، قال بوتن، إن العلاقات مع السعودية في السنوات الأخيرة تطورت بشكل كبير.. وفيما يتعلق بزيارة السعودية، فإننا نوليها أهمية كبيرة، وهي بمعنى ما، رد للزيارة التي قام بها إلى روسيا خادم الحرمين الشريفين، وكانت تلك أول زيارة تاريخية، ونحن في حقيقة الأمر نصفها بالتاريخية، وهي كذلك فعلاً.

ونوه الرئيس الروسي إلى أن العلاقات بين السعودية والاتحاد السوفيتي في العهد السوفيتي كانت على مستوى منخفض بقدر ملحوظ، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تغيرت نوعية علاقاتنا تغيرًا جذريًا.. نحن ننظر للمملكة كدولة صديقة لنا، ونشأت لدي علاقات طيبة مع الملك (خادم الحرمين الشريفين) ومع ولي العهد، وعلاقتنا تتطور عمليًا في الاتجاهات كافة.