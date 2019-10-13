توقف حركة القطارات من فاس والقنيطرة نحو طنجة لأربع ساعات لاندلاع حريق غابوي

اندلع منتصف، أمس السبت، حريق غابوي بجانب السكة الحديدية الكلاسيكية بين محطتي أصيلة وإثنين سيدي اليمني.

وقال المكتب الوطني للسكك الحديدية، إنه من منطلق دواعي الأمن والسلامة، توقفت حركة سير القطارات على محاور الخطوط الكلاسيكية للقنيطرة-طنجة وفاس-طنجة وذلك في انتظار الإخماد الكلي للحريق.

وأوضح بلاغ للمكتب، أن السلطات وعناصر الوقاية المدنية انتقلت على الفور، إلى عين المكان للسهر على إخماد النيران، كما سخر المكتب الوطني للسكك الحديدية كل الإمكانات الضرورية لضمان مواصلة سفر زبنائه في أحسن الظروف.

وأفاد المصدر بأن حركة سير القطارات، عادت إلى طبيعتها الاعتيادية حوالي الساعة الرابعة زوالا وخمسة عشر دقيقة.

وقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية، اعتذاره لزبنائه على هذا الاضطراب الناتج عن أسباب، قال إنها خارجة عن إرادتها.