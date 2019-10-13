ورزازات.. إنتحار شاب بطريقة مؤلمة.. كان يعاني من إضطرابات نفسية

أقدم شاب في العشرينيات بحي تامسينت بمدينة وارزازات، صباح اليوم السبت، على على وضع حد لحياته بالإنتحار شنقا.

وحسب مصادر محلية، فقد تم العثور على جثة الهالك الذي كان يعاني من إضطرابات نفسية حادة، معلق بواسطة حبل داخل بيته المهجور.

ووفق المصدر ذاته، فقد حلت السلطات المحلية والأمنية بمكان الحادث، والتي عملت على فتح التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات وفاة الشاب، الذي يبلغ 28 سنة من العمر.

هذا وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي لورزازات، قصد إخضاعها لتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.