خلفيات تولي أمكراز حقيبة الشغل.. البيجيدي يتخلى عن لجنة الاستوزار

لم تعتمد الأمانة العامة للبيجيدي على نتائج انتخابات لجنة الاستوزار، التي شكلها الحزب منذ 2011، من أجل اختيار الوزراء الجدد في الحكومة المعدلة.

وعلم «اليوم 24» أن اسم محمد أمكراز، الذي عين وزيرا للتشغيل، لم يكن واردا ضمن ترتيب الأسماء التي وضعتها لجنة الاستوزار، وأن الأمانة العامة هي التي صادقت على اقتراحه.

وأفادت مصادر بأنه بعد قرار حزب التقدم والاشتراكية الخروج من الحكومة متخليا عن حقيبة الشبيبة والرياضة، انعقدت الأمانة العامة من أجل تقديم ترشيح لتولي المنصب، وأن سعد الدين العثماني، الأمين العام، كان يميل منذ البداية إلى ترشيح أمكراز، علما أن الأمانة العامة صادقت على ثلاثة أسماء تضم أمكراز ونائبه في الشبيبة، سعد حازم، ومصطفى الخلفي.