رهط: إضراب مفتوح في مدرسة التقوى إثر شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - باشرت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة التقوى الشاملة بمدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، الإضراب المفتوح بدءا من صباح اليوم، الأحد، وحتى إشعار آخر إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة والشجار العائلي الذي نشب ليلة الجمعة، وبعدها جريمة إطلاق النار على مهندس بلدية رهط.

وقال رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب بالمدرسة، مصطفى أبو صهيبان، إنه بعد اجتماع استغرق عدة ساعات قررت اللجنة إعلان الإضراب المفتوح منذ اليوم وذلك لأجل غير مُـسَـمّى، ولغاية إزالة المبنـى الموجود بجانب المدرسـة، وحفاظا عـلى سلامة الطلاب.

وأكد أن "قرار الإضراب اتخذ بالإجماع. لا نريد أن يصاب أي طالب في حال وقعت مشاكل عائلية في نفس المنطقة القريبة من المدرسة".