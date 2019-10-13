طرعان: اعتداء على مدرسة ابتدائية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثار الاعتداء على حرمة مدرسة ابتدائية في قرية طرعان حالة من التذمر والاستنكار بين الأهالي.

وفي هذا السياق، شجب رئيس المجلس المحلي، مازن محمود عدوي، وأعضاء المجلس، أعمال التخريب والاعتداء على حرمة المدرسة الابتدائية "د" والتي طالت غرفة مديرة المدرسة، روز شعبان، أول من أمس الجمعة.

كما استنكرت لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية بالمدرسة الاعتداء ووصفته بالجبان والذي جاء لتخريب المسيرة التي يقوم بها المجلس المحلي والمدرسة.

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وذكر المجلس المحلي أن "أعمال التخريب تأتي في ظل القفزة النوعية والإنجازات التي تشهدها المدرسة وإدارتها، بدعم منقطع النظير والتفاف من المجلس المحلي ولجنة أولياء أمور الطلاب".

وأضاف أنه "سيتم تخصيص الحصة الأولى من يوم الإثنين في جميع المدارس للحديث عن ظاهرة العنف وانتهاك حرمة المدارس".

يذكر أن عددا من المؤسسات العامة في طرعان تعرضت للاعتداءات وأعمال تخريب، في الآونة الأخيرة.