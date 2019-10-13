اعتقالات بالضفة والقدس وإصابة العشرات بالاختناق برام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش تخللها اعتقال عددا من الشبان بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها لحي الطيرة في رام الله.

ووفقا لجيش الاحتلال فإن جنوده اعتقلوا عددا من الشبان خلال اقتحام وتفتيش بالضفة الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق بشبهة الضلوع في أعمال مقاومة شعبية.

واعتقلت شرطة الاحتلال 12 مواطنا من مدينة القدس، وذلك خلال حملة اعتقالات في صفوف قاصرين وشبان من قرية العيسوية، إذ اقتحمت قوات الاحتلال المنازل وفتشتها وبعثرت محتوياتها خلال حملة الاعتقالات.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي عبيد بالعيسوية، أطلقت خلالها القوات قنابل الصوت والأعيرة المطاطية بكثافة نحو الشبان والمنازل.

وطالت حملة الاعتقالات كلا من: خالد مصطفي، محمد درويش، وأدم شفيق عبيد، ومحمد مروان عبيد، وخالد وليد عبيد، وضياء أيمن عبيد، وحاتم حسن زمرد، ونديم الصفدي، وفراس الزغير، ومعتصم حمزة عبيد، وعلي محمد حمدان.

كما سلمت القوات استدعاء للتحقيق لعائلة الشاب محمد أبو الحمص.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة مريم يحيى علي مناصره، ووالدها، عقب اقتحام منزل عائلتهما، وتفتيشه في بلدة بني نعيم.

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كما داهمت قوات الاحتلال دورا، واقتحمت عددا من منازل المواطنين، عرف من أصحابها: الأسيران المحرران بسام حمد الزير، ونجله حمد الزير.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي رياض طبيب، على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.

وفي سياق الأحداث الميدانية، أصيب عشرات الشبان، فجر اليوم الأحد، بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام حي الطيرة.

وأفاد ناشطون في نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل والدة الأسير سامر العربيد، وفتشته.

واندلعت مواجهات على مدخل قرية سردا، خلال انسحاب قوات الاحتلال من البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات.