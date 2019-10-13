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طقس السعودية.. هطول أمطار مصحوبة برياح على هذه المناطق

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحد 13 أكتوبر 2019

طقس .. هطول أمطار مصحوبة برياح على هذه المناطق

طقس السعودية.. هطول أمطار مصحوبة برياح على هذه المناطق

متابعات_الخليج 365

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى - هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ،تبوك ،حائل ،الجوف ، الحدود الشمالية , الشرقية) فيما يتكون الضباب على منطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية .

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ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

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