مقتل شخص وجرح ما لا يقل عن 18 آخرين إثر انهيار فندق بنيو أورليانز الأمريكية

الأحد 13 أكتوبر 2019

انهيار

قتل شخص وجرح ما لا يقل عن 18 آخرين، السبت، إثر انهيار الطوابق العليا في فندق قيد الإنشاء في نيو أورلينز، وفق أحد المسؤولين.



وكانت إدارة إطفاء نيو أورلينز استجابت لبلاغات تفيد بأن "فندق هارد روك" الذي يجري العمل على بنائه في وسط المدينة قد انهار.

وأدى الحادث إلى وفاة شخص واحد حسب رئيس إدارة الإطفاء تيموثي ماكونيل، الذي أشار إلى أن هيكل المبنى غير مستقر.

وتوقع في حديث صحفي بموقع البناء "حدوث انهيار آخر".

وأضاف مكونيل أن رجال الإطفاء قاموا بإخلاء عمال البناء الذي كانوا داخل ورشة الفندق بعد انهيار الطوابق "من 6 إلى 8 العليا".

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وقالت مديرة الخدمات الطبية الطارئة إميلي نيكولز إن "المسعفين قاموا بتقييم حالة 19 شخصا في موقع الحادث، تم نقل 18 منهم إلى المستشفيات وهم في حالة مستقرة، في حين رفض شخص واحد نقله".

ولا يزال 3 أشخاص في عداد المفقودين، لكن لا توجد تقارير عن إصابة أحد من المارة.

وبسبب الهيكل غير المستقر للفندق فإن عملية إخلاء المنطقة مستمرة، وفقا لما ذكره مدير مكتب الأمن الداخلي المحلي كولين أرنولد.

وطلب أرنولد من الناس الابتعاد عن المنطقة وعدم استخدام الطائرات بدون طيار لأغراض شخصية أو إعلامية لتصوير المبنى المتضرر.

وتعمل إدارة الإطفاء على إخلاء المباني المجاورة، خاصة المجمعات السكنية.